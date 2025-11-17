Diari Més

Comencen les obres dels nous ascensors i plataformes per accedir a l'hospital de Tortosa des del centre

L'actuació forma part de l'ampliació del centre hospitalari que es reprendrà a principis d'any

Cartell de le sobres d'ampliació davant de l'actual entrada per consultes de l'HTVC.ACN

ACN

Els treballs previs per a construir dos ascensors i les plataformes per accedir a peu a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) ja han començat. És un actuació que s'executarà en vuit mesos i té una inversió prevista de 6,9 milions d'euros

Les obres permetran accedir a peu al centre hospitalari des del centre de la capital ebrenca, un infraestructura que el convertirà «en hospital urbà» i que inclou també la consolidació del talús sobre el qual està construït, així com un vial i un nou «pulmó verd» per a Tortosa. L'obra és part del projecte d'ampliació de l'HUTVC aturat per unes troballes arqueològiques i que està previst reprendre aviat, a final d'any o principi del vinent.

