Equipaments
Comencen les obres dels nous ascensors i plataformes per accedir a l'hospital de Tortosa des del centre
L'actuació forma part de l'ampliació del centre hospitalari que es reprendrà a principis d'any
Els treballs previs per a construir dos ascensors i les plataformes per accedir a peu a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) ja han començat. És un actuació que s'executarà en vuit mesos i té una inversió prevista de 6,9 milions d'euros.
Les obres permetran accedir a peu al centre hospitalari des del centre de la capital ebrenca, un infraestructura que el convertirà «en hospital urbà» i que inclou també la consolidació del talús sobre el qual està construït, així com un vial i un nou «pulmó verd» per a Tortosa. L'obra és part del projecte d'ampliació de l'HUTVC aturat per unes troballes arqueològiques i que està previst reprendre aviat, a final d'any o principi del vinent.