Successos
Tallada l'AP-7 a l'altura de l'Aldea en els dos sentits per un accident amb tres camions implicats
Es fan desviaments obligatoris per la sortida 308 a l'Ampolla en sentit sud i per la 322 en sentit nord cap a l'N-340
L'AP-7 es troba tallada a l'altura de l'Aldea en els dos sentits de la marxa per un accident amb tres camions implicats, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
El sinistre ha provocat l'incendi posterior d'un dels camions i 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en les tasques d'extinció. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 5.25 hores.
Es fan desviaments obligatoris per la sortida 308 a l'Ampolla en sentit sud, i per la sortida 322 a l'Aldea en sentit nord cap a l'N-340.