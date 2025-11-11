Societat
El camió que va bolcar a l'AP-7 a l'Ametlla i va causar llargues retencions portava gasoil i no oli
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha passat
El camió que va bolcar dissabte a l'autopista AP-7 a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i va provocar retencions quilomètriques durant tot el cap de setmana no transportava oli industrial, com indicava la seva documentació, sinó gasoil. Segons que ha informat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions a Catalunya Ràdio i ha confirmat EFE, el camió accidentat transportava gasoil.
El camió va bolcar després de col·lidir amb un turisme a l'AP-7 i va quedar travessat a la mitjana, ocupant un carril en sentit nord. La circulació va estar interrompuda durant 33 hores, fins que la via va ser reoberta diumenge cap a les 23.11 hores. El camioner va declarar que transportava oli industrial, però en realitat era gasoil, “fet que va complicar les tasques de buidatge i retirada del camió”, assenyala a EFE l'SCT.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha passat. El tancament de l'autopista va provocar cues que van arribar als deu quilòmetres a l'AP-7, en sentit nord, coincidint amb la tornada a Barcelona i la seva àrea metropolitana de nombrosos vehicles per l'operació retorn del cap de setmana.
Els vehicles que circulaven per l'autopista van ser desviats per la carretera N-340 i, per sortejar les retencions, Trànsit va recomanar als conductors una ruta alternativa per les carreteres comarcals C-12 i C-44. A aquestes retencions, també en direcció nord, es van afegir cues de sis quilòmetres provocades per un accident ocorregut a la tarda a l'AP-7 a l'altura de Subirats (Alt Penedès).