Mobilitat
Reoberta l'AP-7 a l'Ametlla de Mar després de 33 hores tallada per l'accident d'un camió
El camió, que transportava oli mineral, va bolcar després de col·lidir amb un turisme i va quedar travessat
L'autopista AP-7 ja està reoberta al trànsit a l'altura de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) després de més de 33 hores tallada aquest cap de setmana per la bolcada d'un camió cisterna dissabte cap a les 14.00 hores, que va provocar retencions de fins a 10 quilòmetres. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a EFE, ahir diumenge, a les 23.13 hores, es va restablir la circulació en sentit nord després de culminar els treballs de retirada del camió i neteja de la via.
El camió, que transportava oli mineral, va bolcar després de col·lidir amb un turisme a l'autopista AP-7 i va quedar travessat a la mitjana, ocupant un carril en sentit nord. L'accident va obligar a mobilitzar diverses cisternes per traspassar la càrrega. Els vehicles que circulaven per l'autopista van ser desviats per la carretera N-340 i, per sortejar les retencions, Trànsit va recomanar als conductors una ruta alternativa per les carreteres comarcals C-12 i C-44.
El tancament de l'autopista va provocar cues que van arribar als deu quilòmetres a l'AP-7, en sentit nord, coincidint amb el retorn a Barcelona i la seva àrea metropolitana de nombrosos vehicles per l'operació retorn del cap de setmana. A aquestes retencions, també en direcció nord, es van afegir cues de sis quilòmetres provocades per un accident ocorregut per la tarda a l'AP-7 a l'altura de Subirats (Alt Penedès).