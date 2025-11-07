Municipal
Tortosa s'oposa a incrementar un 56% les tarifes d'aigua com proposa la part privada de l'empresa municipal
L'alcalde Jordi Jordan demana als grups de l'oposició que rebutgin la proposta en el consell convocat dijous
El govern municipal de Tortosa s'oposa a incrementar un 56% la tarifa d'aigua potable, comptadors i clavegueram, com proposa la part privada de l'empresa Aigües Tortosa. Els consellers privats representen una tercera part de la societat i l'han convocat per presentar i aprovar l'estudi econòmic d'aquest encariment.
L'alcalde Jordi Jordan considera que és una pujada "desorbitada i totalment injustificada", "que no respon als costos del servei, sinó a la voluntat d'aconseguir una rendibilitat que no correspon amb les obligacions d'inversió i modernització de la xarxa d'aigua que caldria haver executat d'acord amb el contracte".
Jordan ha demanat als grups de l'oposició, Junts per Tortosa i la CUP, que hi votin en contra. La part privada d'Aigües Tortosa planteja un increment del 16% de les despeses de conservació i manteniment, amb una previsió de canvi de més de 15.000 comptadors; una inversió a la xarxa de més d'1 milió d'euros o 790.000 euros en compensació del coneixement tècnic.
L'alcalde de Tortosa ha retret que vulguin "plantejar en únic exercici, inversions que no s'han fet en anys", i ha demanat que es busquin "solucions financeres sostenibles", com poden ser "mecanismes interns d'eficiència, revisió de contractes de subministrament energètic, reducció de pèrdues i optimització de processos", ha afegit.
Jordi Jordan ha explicat que d'acord amb l'article 246 de la llei de Societats de Capital està obligat a convocar aquest consell d'administració, que se celebrarà el pròxim dijous. El consell d'administració està format cinc representants de la part privada i cinc de la part pública, en representació dels diferents grups municipals. El govern municipal proposarà "congelar la tarifa". Jordan ha aprofitat per recordar que la voluntat de l'equip de govern de Tortosa és tornar a municipalitzar Aigües Tortosa, "una mala herència del govern anterior".