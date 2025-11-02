Successos
Ferida lleu després de caure amb el cotxe al canal de Xerta
L'afectada es trobava conscient i fora del vehicle quan van arribar els serveis d'emergència
Els serveis d’emergència van activar-se ahir al vespre després que una dona caigués amb el seu vehicle dins del canal de Xerta, a l’altura de la C-12. L’avís es va rebre a les 20.16 h, i immediatament s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com Mossos d’Esquadra i efectius del SEM.
A les 20.43 h, els bombers van localitzar l'afectada, una dona de 44 anys, fora del vehicle, conscient però desorientada, i va ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Posteriorment va ser traslladada a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Per l'altra banda, els equips de rescat van iniciar la recerca del vehicle al canal, però la visibilitat era molt baixa, fet que va dificultar la tasca. Finalment, el cotxe no va ser localitzat.
Els Mossos d'Esquadra, després de prendre les declaracions de l'home que havia alertat els serveis d'emergència, es va desplaçar a l'Hospital per parlar amb l'accidentada i aclarir les circumstàncies de l’incident.