Seguretat
Els Mossos proven a l’Ametlla de Mar la denúncia in situ, sense passar per comissaria
El nou sistema busca facilitar els tràmits en zones rurals i reduir els desplaçaments dels veïns
Els Mossos d'Esquadra assagen la recollida de denúncies in situ equipant patrulles d'agents equipades amb dispositius tecnològics que permeten la tramitació telemàtica. La comissaria de l'Ametlla de Mar ha estat la primera de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre on s'ha posat en pràctica aquesta prova pilot, des del mes de maig passat.
Segons el cos, es tracta de facilitar a la ciutadania la presentació de denúncies en entorns amb nombrosos habitatges disseminats i finques agrícoles, on sovint es produeixen robatoris amb força en domicilis i collites. En el camí cap a la digitalització total del servei, aquest octubre s'han fet arribar una vintena de nous equips a les diferents regions policials de Catalunya.
Un ordinador portàtil amb una targeta SIM per connectar-se a Internet, una impressora portàtil i els elements per validar el document adequadament -segells i bolígrafs- són els dispositius que els agents utilitzen per a prestar el servei. «Fem exactament el mateix que faríem a una comissaria o una oficina d'atenció al ciutadà, on la gent va a presentar la denúncia», explica l'agent Jordi Aixendri, integrant de la patrulla del cos a l'Ametlla de Mar encarregada del servei.
La comoditat i facilitat de portar el tràmit fins el lloc on es produeixen els fets denunciables és un dels aspectes que més valoren els ciutadans que ja han fet ús del servei. Els desplaçaments o les llargues esperes a comissaria per presentar les denúncies són, sovint, elements que frenen molts dels afectats. «Ens hi hem trobat molts cops», reconeix. «Quan els expliques que nosaltres ens desplaçarem a la seva finca i farem totes les gestions que hauria de fer a la comissaria allí, la cosa canvia», afegeix.
Des del mes de maig, la patrulla de Mossos de l'Ametlla de Mar ha recollit unes 40 denúncies. Estan relacionades, principalment, amb entrades a cases de camp, furts de garrofes o, fins i tot, robatoris amb força a l'interior de vehicle estacionats a les platges. «També ens vam trobar amb uns avis, amb mobilitat molt reduïda, que van perdre el DNI. Vam anar fins el centre i vam fer la denúncia allà, la van firmar i ja la tenien per fer de nou el DNI», ha relatat.
«La gent es mostra molt agraïda amb nosaltres quan anem a un domicili o un fet perquè aquesta persona té un problema», assegura, tot afegint que la conclusió ràpida d'aquests tràmits permet també accelerar les reclamacions de danys davant les companyies asseguradores.
«Ens hem de desplaçar igualment»
El de l'Ametlla de Mar és un dels casos particulars de municipis amb nombrosos habitatges disseminats i finques de conreu relativament allunyades del nucli urbà, a uns 20 o 25 minuts. «Atès que nosaltres ens hem de desplaçar igualment per les actes de comprovació dels danys, ja agafem la denúncia al lloc i no fa falta que es desplacin», conclou Aixendri. La fase pilot s'ha desplegat amb caràcter general i no s'ha limitat l'atenció a casos propers o específics, si bé s'aconsella als ciutadans que es poden desplaçar en un temps raonable facin el tràmit a la mateixa comissaria.
La mobilitat geogràfica sobre un territori rural, però, genera sovint algunes dificultats a l'hora del tràmit, davant l'existència de nombroses zones amb deficient cobertura. Fins i tot en aquests casos, els agents busquen zones properes amb connexió per poder finalitzar la presentació i lliurar l'exemplar imprès al denunciant.
A partir de la seva pròpia experiència participant en la prova pilota des de maig, AIxendri creu que es tracta d'un model que funciona «raonablement bé» i que s'acabarà estenent a la resta del país progressivament, especialment, amb l'avenç de la digitalització i l'envelliment de la població.
20 nous equips
Al mateix temps que se n'avaluen els resultats, la prova pilot continua estenent-se per les comissaries d'arreu del país. Fonts dels Mossos han precisat que durant aquest mes d'octubre s'han repartit ja 20 equips més: dos a Comarques Centrals, dos més a Camp de Tarragona, tres a Girona, un a Barcelona, tres a la regió Metropolitana Nord, dos a la Metropolitana Sud, tres a Ponent, dos a Pirineu i Vall d'Aran així com dos més a les Terres de l'Ebre, que se sumen al de l'Ametlla de Mar ja en marxa.
Les mateixes fonts indiquen que, més enllà de l'objectiu d'incrementar el nombre de denúncies recollides in situ per evitar desplaçaments a les comissaries, la voluntat és poder introduir pròximament la signatura digital i l'enviament telemàtic de la documentació generada, prescindint de l'ús del paper.