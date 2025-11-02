Successos
Cinc ferits en un accident a l’AP-7 a l’Ampolla, entre ells un nadó d’un any molt greu
Els cinc ocupaven un turisme que ha sortit de la via i ha bolcat
Cinc persones —quatre adults i un menor— han resultat ferides aquest diumenge al matí en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al terme municipal de l’Ampolla. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 07.59 hores.
L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 308, on un turisme ha sortit de la via i ha bolcat. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desconnectat les bateries del vehicle i han netejat la calçada.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'ha activat amb 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat i ha atès els cinc ocupants del vehicle.
Els quatre adults han estat evacuats a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que el menor, un nadó d'un any, ha estat traslladat en estat molt greu a Sant Joan de Déu.