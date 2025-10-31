Successos
Detenen dos homes i desmantellen una plantació interior de marihuana a Aldover
Els agents van intervenir 200 plantes i 66 quilograms de cabdells de marihuana
Els Mossos d’Esquadra del Baix Ebre van detenir el 30 d’octubre dos homes, de 22 i 29 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Arran diverses informacions, es va tenir constància de la possible existència d’una plantació de marihuana a l’interior d’un habitatge en una zona disseminada del terme municipal d’Aldover (Baix Ebre).
Davant d’això, es va establir un dispositiu de vigilància amb l’objectiu de confirmar l’activitat sospitosa. Les comprovacions realitzades amb tècnics especialitzats van posar de manifest que la instal·lació elèctrica de l’habitatge havia estat manipulada per defraudar energia i emmascarar el consum real, molt superior al d’una vivenda habitual.
Atès que el consum elèctric era molt superior a l’habitual en un habitatge i que, durant les tasques de vigilància, es va percebre una olor molt forta i característica de les plantes de marihuana, els agents van dur a terme una entrada i perquisició judicial a l’immoble. En accedir a l’interior, es va poder confirmar l’activitat il·lícita que s’hi duia a terme.
A la primera estança s’hi van localitzar dues habitacions amb plantes de marihuana en diferents fases de creixement: trenta-tres unitats plantades en testos individuals i setanta-set testos ja recol·lectats amb les plantes tallades.
En una altra habitació hi havia quaranta plantes més pendents de recol·lectar. En el segon habitacle annex, es van trobar cinquanta-cinc plantes més preparades per a la recol·lecció. En total, els agents van intervenir 200 plantes i 66 quilograms de cabdells de marihuana.
Els agents van detenir als dos homes que es trobaven al lloc, com a responsables de la plantació, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Els dos detinguts han passat avui a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.