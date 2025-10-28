Tortosa
Ecologistes i veïns acusen Kronospan de superar «les concentracions permeses de diversos tòxics»
La UPC modelitza les zones amb més risc i les entitats ambientalistes hi demanen un monitoratge constant de l'aire
Les entitats ambientalistes GEPEC-EdC i ADACILL acusen l'empresa Kronospan de «superar les concentracions permeses per diversos compostos tòxics», basant-se en dades de les inspeccions i mesuraments oficials que ha fet la Generalitat. Paral·lelament, han presentat els resultats de l'estudi de modelització preliminar que ha fet la UPC i que identifica cap on es desplaçarien «els plomalls de contaminació» de la fàbrica i els punts més crítics, situats a l'Aldea i Campredó.
Les associacions ja han reclamat als ajuntaments que es faci un monitoratge constant, independent, i finançat per Kronospan, de la qualitat de l'aire en aquests punts. També es reclama a la multinacional millores tècniques per reduir les emissions de substàncies nocives.
Representants de GEPEC-EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya) i ADACILL (Associació per la Defensa Ambiental de Camarles i Lligallos) han presentat a l'Aldea l'estudi teòric «de modelització preliminar per avaluar l'abast de l'impacte atmosfèric de l'empresa Kronospan Tortosa al seu entorn». La recerca l'ha dut a terme la UPC a petició de l'entitat ecologista.
Una de les conclusions de l'estudi és que «els resultats de càlcul» mostren que les emissions de la planta de Tortosa «no superarien els límits legislats de concentracions en immissió de les substàncies emeses», segons «valors mitjans horaris». Ara bé, d'una banda, «hi ha contaminants per als quals no hi ha valors de referència» per fer aquests càlculs, segons els autors de l'estudi, i de l'altra, hi ha mesuraments puntuals que sobrepassen la limitació, segons acusen els ambientalistes a Kronospan, a partir de dades, «que no els ha estat fàcil aconseguir», dels mesuraments de control de la Generalitat. GEPEC- EdC i ADACILL han mostrat els resultats de controls fets a diferents focus emissors de contaminació en les quals es registren algunes substàncies per sobre dels valors permesos. Han mostrat exemples de valors excessius de formaldehid i de compostos orgànics volàtils en mesuraments fets l'octubre de 2024 o el febrer d'enguany.
Cinc punts per monitorar
La portaveu de GEPEC-EdC, Josepa Vilurbina, ha alertat que davant «d'aquestes infraccions» i amb la concreció de l'estudi de la UPC que determina els punts de més risc entorn de la planta de Kronospan, han demanat als alcaldes que es posi en marxa «un procés de millora constant per eliminar aquesta contaminació» puntual. També es demana un monitoratge independent i constant de la qualitat de l'aire, i atendre «les queixes» del veïnatge pel malestar i les males olors que provoca la fàbrica.
L'estudi de la UPC determina «el plomall de contaminació mitjana» que té la fàbrica de taulers de fusta. Segons la recerca, les zones més afectades en cas d'emissions serien el nord-oest, on hi ha el poble de Campredó, i el sud-est, cap al municipi de l'Aldea. No hi ha molta diferència entre els diferents mesos de l'any tot i que sí que varien les concentracions. Els mesuraments tampoc servirien si la planta augmentés la producció, «quan existeix la possibilitat que se superin aquests valors en immissió», diu l'estudi en les conclusions.
Segons les entitats ambientalistes i veïnals, després de reunir-s'hi, els alcaldes de Tortosa i l'Aldea tindrien «certa receptivitat» a la proposta de monitorar contínuament la qualitat de l'aire i les emissions de les indústries. «Els demanem que defensin als que puguem ser perjudicats dels elements contaminants d'aquesta empresa, que es posin al costat de ciutadania, la salut i el medi ambient, i davant de les administracions que tenen competències perquè es facin complir les condicions que estan reglamentades per a aquestes empreses», ha exigit Fermí Vallbè, vicepresident d'ADACILL.