Successos
Els Mossos denuncien una persona per un abocament il·legal de productes fitosanitaris a Xerta
Els productes, que presentaven un alt nivell de toxicitat per a les persones i per al medi ambient, s’havien abocat en una zona no autoritzada
Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra han detectat recentment un abocament il·legal de productes fitosanitaris al terme municipal de Xerta. Es tracta de productes amb un alt índex de toxicitat, tant per a les persones com per al medi ambient.
Després de les comprovacions corresponents, els agents van poder identificar la persona responsable de l’abocament, que ha estat denunciada per la infracció.
Els productes fitosanitaris contenen substàncies químiques que, si no es manipulen o eliminen correctament, poden causar contaminació del sòl, de l’aigua i afectar la salut humana i la fauna.
Per aquest motiu, els agents recorden que els punts de venda autoritzats de productes fitosanitaris recullen gratuïtament aquest tipus de residus, garantint-ne un tractament segur i respectuós amb el medi ambient.
La URMA manté una vigilància activa sobre aquest tipus d’incidents per prevenir abocaments incontrolats i protegir els ecosistemes naturals del territori.