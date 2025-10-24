Societat
La Comissió contra els símbols franquistes de Tortosa confia que el catàleg estatal posi data a la retirada del monòlit
L'entitat exigeix que la Llei de Memòria Democràtica contempli el desmuntatge del monument franquista més gran del país
Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa celebra l'anunci de govern espanyol, que preveu publicar, en les pròximes setmanes, el catàleg d'elements i símbols franquistes que cal retirar de l'espai públic. L'entitat recorda que el monument franquista de Tortosa, el més gran de Catalunya, consta en «tots els catàlegs que s'han fet des de l'any 2007» i confia que l'inventari estatal posi data i pressupost a la retirada de totes els elements franquistes registrats.
La Comissió també insisteix a demanar que la futura Llei de Memòria Democràtica de Catalunya contempli una disposició addicional en la qual «figuri de manera explícita» el desmuntatge del monòlit ebrenc.