Judicial
Declaren culpables els set acusats de matar un home a Roquetes el gener de 2022
El jurat popular diu que els processats van entrar al domicili de la víctima amb pals i ganivets i van causar-li la mort
El jurat popular ha declarat culpable els set acusats de matar un home el 4 de gener de 2022 a Roquetes. En la lectura del veredicte d'aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, la majoria dels membres del tribunal han considerat que tots els investigats van accedir a l'habitatge de la víctima amb pals, pedres i ganivets, i que li van causar la mort. Fiscalia demana 19 anys de presó per un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat, d'un delicte de violació de domicili amb violència i d'un de maltractament d'obra. Inicialment, acusava nou individus, però en l'última sessió va retirar l'acusació a dos d'ells. La magistrada ha acordat presó provisional fins que no dicti sentència arran de la petició feta pel ministeri fiscal.
Els membres del jurat han donat validesa a la declaració d'un dels principals testimonis, qui va reconèixer els acusats com les persones que van accedir al domicili de la víctima i el van agredir. Consideren que per la «por» a possibles «represàlies» l'home viu França i que no els coneixia abans del crim. «Va ser qui va intentar calmar-los i parar-los», argumenten en el seu veredicte. També han acordat, amb set vots, que dos dels investigats portaven un ganivet gran i un altre petit i que la resta duien pals de fusta quan van accedir a l'habitatge.
El jurat popular també ha considerat provat per set vots que l'agressió va continuar a la terrassa i, per unanimitat, que es desconeixen les causes per les quals la víctima va caure al carrer. «Per les múltiples lesions al cos, cap d'elles en òrgans vitals, considerem que el van colpejar moltes vegades sense la intenció de produir-li la mort en una primera instància, per tant, descartem que anessin amb la intenció de causar-li la mort», ha declarat el portaveu del jurat. Amb tot, han dictaminat que per «la seva actuació conjunta portant armes i trossos de fusta es podien imaginar que li podien causar la mort».
Segons els membres del jurat, d'acord amb els informes policials, forenses, les proves documentals i les declaracions dels testimonis s'ha acreditat que els set homes acusats d'homicidi es trobaven al domicili de la víctima entre les 21.45 h i 23 h, el 4 de gener de 2022. «-Un dels acusats -portava un ganivet gran; pel que fa al mòbil, el podia tenir desconnectat, en mode avió o que no el portés a sobre; això no vol dir que no fos al lloc dels fets», han assenyalat com a principal argument de culpabilitat en molts dels processats.
Finalment, han considerat provat per unanimitat que la víctima va morir a conseqüència de l'agressió. «Almenys va ser agredida per set persones», han acordat també amb nou vots. Pel que fa a la capacitat de defensa de l'home mort, sostenen, que aquesta no es va veure disminuïda pel consum d'alcohol, però sí per la superioritat, ja que eren un grup de persones atacant-lo. En paral·lel, el jurat popular, amb vuit vots en contra i un a favor, no creu procedent concedir l'indult, la suspensió o substitució de la pena. També han ratificat el fals testimoni per a tres testimonis, sol·licitat pel ministeri públic.
Els acusats reiteren la seva innocència
Els set homes acusats han reiterat la seva innocència i han discrepat del veredicte del jurat popular. «S'estan equivocant, no vaig estar al lloc dels fets, no es creuen la paraula de la meva exparella i companya de pis. Soc innocent, no hauria d'anar a la presó», ha afirmat un ells quan la jutgessa els ha concedit una última paraula per preguntar-li sobre la petició de la Fiscalia de decretar presó provisional fins que no hi hagi sentència. «La justícia era la nostra última esperança, que se sabés la veritat», ha afegit un altre dels processats. Les defenses han anunciat que recorreran contra la decisió del tribunal i han sol·licitat les penes mínimes.
Peticions de presó
Fiscalia ha mantingut les peticions de quinze anys de presó per un delicte d'homicidi i quatre anys més per un delicte de violació de domicili amb violència. A més, ha demanat nou anys de llibertat vigilada. Divendres passat, el ministeri públic va retirar l'acusació a dos dels nou acusats i també el delicte lleu de lesions, pel qual li demanava, a un d'ells, una multa de 600 euros. També els ha demanat una sanció de dos mesos amb una quota de 8 euros al dia, que suma uns 480 euros, en relació amb el delicte de maltractament d'obra.
Respecte a la responsabilitat civil, la fiscal ha reclamat una indemnització conjunta i solidària de 50.000 euros per als familiars. Alhora, hauran de pagar uns 499 euros per danys a l'edifici i uns 445 euros a la comunitat de propietaris. L'acusació particular, que representa als familiars de la víctima, es va adherir a les peticions del ministeri fiscal. Inicialment, demanava 25 anys de presó per un delicte d'assassinat i quatre anys més per violació de domicili.