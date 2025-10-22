Mobilitat
Tortosa implantarà un servei de bicicletes de lloguer elèctriques per dinamitzar el turisme
La licitació inclou el subministrament de 21 bicis, el circuit verd de les muralles i l'adquisició d'un tren elèctric
L'Ajuntament de Tortosa implantarà un servei de bicicletes de lloguer elèctriques per dinamitzar el turisme. El consistori ha licitat el subministrament de 21 bicis tipus trekking, tres estacions autònomes de càrrega i el programari del sistema de gestió i d'usuari. La licitació també inclou el circuit verd de les muralles i l'adquisició d'un tren elèctric, entre altres. Les estacions s'instal·laran als dos extrems del circuit verd, al fortí d'Orleans i la Torreta de Remolins i l'altra a la rambla Felip Pedrell. Es poden presentar les ofertes fins al 6 de novembre i el cost de les bicicletes és de 87.060 euros.
L'actuació forma part del projecte Tortosa, el passat és una aventura, del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions. El projecte està subvencionat amb els fons europeus. L'adquisició de les bicicletes elèctriques permetrà dinamitzar el turisme, millorar la connexió urbana, fomentar la mobilitat sostenible i també tindrà un impacte positiu en la salut i la qualitat de vida. «Es tracta d'una actuació finançada amb els fons Next Generation, que permetrà generar una nova oferta turística a la ciutat vinculada al patrimoni històric i cultural», ha explicat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.