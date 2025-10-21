Medi Natural
Localitzen un xoriguer infectat per grip aviar al Delta de l’Ebre
Davant aquesta situació, el GEPEC-EdC demana la prohibició de la cacera durant mínim 30 dies
Aquesta setmana passada s’ha confirmat l’aparició d’un xoriguer (Falco tinnunculs) al Delta de l’Ebre, a la zona del Canal Vell a Deltebre, afectat pel virus de grip aviar (virus d’IAAP H5N1). Segons explica el GEPEC-EdC, aquesta és una soca molt perillosa que es pot transmetre als humans causant quadres greus que poden acabar amb la mort.
Amb aquest objectiu la bona praxi i els protocols indiquen que, en aquests casos, cal prendre les mesures oportunes per tal d’evitar aquest contacte i establir un radi al voltant del lloc on ha aparegut l’ocell afectat on s’impedeixi aquest contacte entre persones i ocells salvatges. Normalment s’estableix un radi de 10 quilòmetres on es prohibeixen les activitats que comportin aquest contacte.
Davant d’aquesta situació, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha suspès tots els treballs d’anellament científic d’ocells que es portaven a terme al Delta i ha anul·lat les noves actuacions corresponents al control de la polla d’aigua a l'àmbit local del Delta de l’Ebre. Amb aquesta anul·lació el Departament de Territori no autoritza la captura de polles d’aigua. En aquest cas, al tractar-se de la captura excepcional d’una espècie no cinegètica, les competències recauen en el Departament de Territori.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu eliminar les activitats, sobre les que te competències aquesta Direcció General, que comporten una manipulació i un contacte amb ocells salvatges.
En aquesta època l’activitat al Delta de l’Ebre que comporta un major contacte amb els ocells salvatges és la cacera, en la que no sols es manipulen ocells sinó que aquests s’acaben consumint, constituint la situació de màxim perill pel que fa a possibles contagis i transmissió del virus de la grip aviar dels ocells als humans.
Pel que fa a la gestió de la caça l’administració competent és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARPA). L'entitat denuncia que aquest departament ha decidit no prohibir la cacera en la zona d’influència d’on s’ha localitzat el xoriguer infectat i permet que es segueixin caçant, manipulant i consumint ocells salvatges sense cap tipus de limitació. L’única mesura que ha pres el DARPA és prohibir l'ús de reclams vius en l’exercici de la cacera.
Des del GEPEC-EdC consideren la decisió que ha pres el DARPA de «totalment irresponsable i temerària». La Generalitat de Catalunya, com a administració amb responsabilitats sobre la seguretat sanitària de la població, ha de prendre aquelles decisions que la puguin garantir.
Davant aquesta greu situació han demanat al conseller Òscar Ordeig que decreti d'immediat la prohibició de la cacera al Delta durant un mínim de 30 dies. Aquesta prohibició hauria d’afectar, com a mínim, a una àrea de 10 quilòmetres de radi al voltant del punt on es va trobar el xoriguer mort, tot i que l‘ideal seria que la prohibició abastés tota la plana deltaica ja que en aquest espai els ocells presenten una gran mobilitat.
També han demanat al Servei de Sanitat Animal, depenent del propi DARPA, que els informi de quin és el seu criteri oficial davant l’aparició d’ocells afectats per grip aviar del tipus H5N1 i que els entregui una còpia dels informes que s’hagin pogut elaborar arran de les darreres aparicions a Catalunya d’ocells infectats per la grip aviar del tipus H5N1.
Des del GEPEC-EdC creiem que no suspendre la cacera al Delta de l’Ebre suposaria un fet d’«una greu temeritat i irresponsabilitat que hauria de comportar responsabilitats polítiques i poder també legals pels responsables de prendre aquestes decisions».