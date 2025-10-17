Economia
Tortosa congela les ordenances fiscals i aprova incentius a l'habitatge
L'any que ve baixa un 1% l'IBI i es rebaixa un 75% el dels immobles apuntats a la borsa de mediació de lloguer
El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat aquest divendres congelar les ordenances fiscals. A banda de la congelació de tributs, també es rebaixa un 1% l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'any que ve tant en la modalitat rústica com urbana.
El ple, que s'ha celebrat en sessió extraordinària, ha aprovat també la introducció de noves bonificacions fiscals. La proposta s'ha aprovat amb els vots favorables de la coalició de govern, PSC-Movem Tortosa i ERC, i amb l'abstenció de l'oposició, Junts per Tortosa i CUP.
El consistori subratlla que l'actualització de tributs feta fa dos anys «ha permès estabilitzar les finances municipals». L'equip de govern també defensa la política de contenció de la despesa impulsada durant el mandat, fet que, subratlla, ara permet aplicar una modificació del tipus de gravamen dels béns immobles urbans.
A banda de la rebaixa de l'1% de l'IBI, també s'incorpora una bonificació del 75% en el cas dels immobles que es posen a disposició de la borsa municipal de mediació de lloguer, proposta del grup municipal de la CUP que té l'objectiu d'ampliar el parc per «reduir la problemàtica de l'accés a l'habitatge».
Una altra novetat és que el 10% de rebaixa al rebut de les escombraries per als usuaris del sistema de recollida porta a porta s'estén a comerços, indústries, oficines i magatzems.