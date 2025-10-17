Judicial
Mantenen les peticions de 19 anys de presó per a 7 dels 9 acusats de matar un home a Roquetes
El ministeri públic retira l'acusació de dos dels investigats del delicte d'homicidi per manca de proves
Fiscalia ha mantingut les peticions de 19 anys de presó per a set dels nou acusats de matar un home a Roquetes el 4 de gener de 2022. El ministeri públic assegura que ha quedat acreditada la participació en l'assalt de l'habitatge de la víctima i l'agressió amb ganivets i pals. Els acusa d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat, d'un delicte de violació de domicili amb violència i d'un de maltractament d'obra.
La fiscal ha retirat l'acusació de dos dels processats perquè al·lega que no hi ha proves que corroborin que fossin al lloc dels fets la nit del crim. També retira el delicte de lesions lleus. El judici, amb jurat, continua aquest divendres amb els informes de les defenses, que han tornat a demanar l'absolució.