Diari Més

Judicial

Mantenen les peticions de 19 anys de presó per a 7 dels 9 acusats de matar un home a Roquetes

El ministeri públic retira l'acusació de dos dels investigats del delicte d'homicidi per manca de proves

Dos dels acusats de matar un home a Roquetes el gener de 2022 a l'inici del judici a l'Audiència de Tarragona.

Dos dels acusats de matar un home a Roquetes el gener de 2022 a l'inici del judici a l'Audiència de Tarragona.ACN

Publicat per
Redacció ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Fiscalia ha mantingut les peticions de 19 anys de presó per a set dels nou acusats de matar un home a Roquetes el 4 de gener de 2022. El ministeri públic assegura que ha quedat acreditada la participació en l'assalt de l'habitatge de la víctima i l'agressió amb ganivets i pals. Els acusa d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat, d'un delicte de violació de domicili amb violència i d'un de maltractament d'obra. 

La fiscal ha retirat l'acusació de dos dels processats perquè al·lega que no hi ha proves que corroborin que fossin al lloc dels fets la nit del crim. També retira el delicte de lesions lleus. El judici, amb jurat, continua aquest divendres amb els informes de les defenses, que han tornat a demanar l'absolució.

tracking