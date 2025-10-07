Municipal
L'Ajuntament de Tortosa rebaixarà l'IBI un 1% i congelarà la resta d'impostos el 2026
El govern municipal assegura que l'actualització tributària de fa dos anys ha permès estabilitzar les finances locals
L'Ajuntament de Tortosa ha anunciat la rebaixa de l'1% l'impost de béns immobles (IBI) i la congelació de la resta d'impostos i taxes per segon any consecutiu per l'exercici 2026. Segons el govern municipal, l'actualització dels tributs municipals realitzada ara fa dos anys ha permès estabilitzar les finances municipals i això, sumat a les mesures de contenció de la despesa impulsades pel govern municipal, permetrà portar al ple aquesta reducció i la incorporació de bonificacions.
La proposta del govern municipal modifica el tipus de gravamen dels béns immobles urbans, que passa de l’1,163 a 1,1513, i la modificació del tipus de gravamen de béns immobles rústics que passa de l’1,160 a 1,1484, -una rebaixa de l'1% en els dos casos-. En el cas de l'IBI, també s'incorporarà una bonificació del 75% en el cas dels habitatges que es posen a disposició de la borsa municipal de mediació de lloguer, una proposta que ha fet el grup municipal de la CUP amb l'objectiu d'ampliar el nombre de pisos de lloguer i reduir la problemàtica de l'accés a l'habitatge.
També es modificarà l'ordenança fiscal T-2 reguladora de la taxa de recollida d'escombraries. En aquest cas, la bonificació del 10% que s'aplica als habitatges que s'acullin al sistema de recollida porta a porta, en aquelles zones que es presti aquesta modalitat de recollida, s'amplia a comerços, indústries, oficines, magatzems. L'objectiu, sobre el paper, és millorar els índexs de recollida selectiva i reduir el volum de la fracció resta.
Per últim, es modifica l'ordenança fiscal T-15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament amb l’adhesió íntegra als models tipus BASE Gestió d'Ingressos.
«Plantegem una lleugera rebaixa de les ordenances fiscals amb la voluntat de seguir en aquesta línia els pròxims exercicis, consolidant aquesta reducció i aplicant mesures de contenció de la despesa i millorant la gestió dels tributs municipals», ha explicat l'alcalde, Jordi Jordan, que ha comparegut conjuntament amb la regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña.