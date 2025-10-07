Baix Ebre
Intervinguts 40 exemplars de cranc blau capturats de forma irregular al riu Ebre
El Seprona va sorprendre tres persones en plena activitat de pesca sense autorització ni llicència habilitant
Agents del Seprona de la Guardia Civil de Tarragona van sorprendre recentment tres homes veïns de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, mentre es trobaven pescant cranc blau (Callinectes sapidus) al marge dret del riu Ebre, en l’entorn de Vinallop.
L’actuació s’emmarca en una inspecció de vigilància de la pesca sostenible en aigües continentals, centrada en els trams del riu Ebre on la seva pràctica és regulada i limitada. Durant el servei, els agents van localitzar aquestes persones en plena activitat, fent servir un total de 18 canyes de pescar actives, amb carn com a esquer, sense llicència de pesca en aigües continentals de Catalunya i sense documentació que acredités activitat professional.
La normativa vigent a Catalunya reserva la pesca d’aquesta espècie exclusivament a professionals degudament habilitats. Encara que es tracta d’una espècie exòtica invasora, només pot ser capturada de forma regulada i baix control, amb finalitats comercials i sanitàries, per garantir la seva correcta gestió i evitar impactes mediambientals.
Els tres implicats no van presentar cap document que acredités la seva condició de professionals del sector, per la qual cosa es va procedir a la tramitació de 15 denúncies per infraccions administratives en matèria de pesca continental. Així mateix, van ser intervingudes les 18 canyes de pescar i altres estris relacionats amb l’activitat il·legal.
Els exemplars de cranc blau, que es trobaven en òptimes condicions de conservació, van ser entregats a un centre benèfic, després de passar per un examen veterinari que va acreditar la seva aptitud per al consum. Les corresponents denúncies han estat remeses al Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya.