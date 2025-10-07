Societat
El CAT reduirà un 10% el consum elèctric per bombar l'aigua des de l'Ampolla
El Consorci d'Aigües de Tarragona inaugura sis variadors de freqüència vinculats a les bombes principals que han costat 1,8 MEUR
El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha posat en marxa sis nous variadors de freqüència d'alta tensió que permetran reduir un 10% el consum energètic de bombar l'aigua del minitransvasament de l'Ebre des de l'Ampolla. Les sis bombes de l'estació potabilitzadora del Baix Ebre s'han vinculat als nous equips, que regulen i moderen la velocitat dels motors segons les necessitats d'energia de cada moment.
Els variadors de freqüència milloren l'eficiència energètica del sistema per subministrar aigua potable de CAT i allarguen la vida útil de la maquinària, ja que evita «pics de corrent i estrès mecànic i tèrmic». El projecte ha costat 1,8 MEUR i s'ha finançat amb el PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua.
El CAT ha construït un edifici annex a l'estació de bombament (EB1) de la planta de l'Ampolla on s'han instal·lat sis variadors de freqüència de 6.000 volts, per a les bombes d'1,3 MW, 1,1 MW i 0,8 MW. Són els primers equips d'aquest topologia que integra el Consorci i permeten regular la velocitat dels motors segons les necessitats del procés operatiu. Com ha destacat el president del CAT, Marc Brunet, es tracta d'una nova inversió que referma «el compromís que té el Consorci amb la innovació, la sostenibilitat i l'eficiència en la gestió del cicle de l'aigua», que situa l'organisme «en l'avantguarda en el control i la gestió energètica de la distribució de l'aigua en alta».
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha inaugurat la instal·lació aquest dimarts, un nou edifici annex a la planta de les bombes que impulsen l'aigua del minitransvasament de l'Ebre als 70 municipis i 27 indústries consorciades de les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els equips permeten bombar «una quantitat més diversa d'aigua d'una manera més detallada». En concret, es pot treballar amb una capacitat de distribució d'entre 200 litres a 4.000 litres per segon.
Els nous variadors formen part de projecte OPTECAT de millora de l'eficiència energètica de l'estació potabilitzadora i de bombament de l'Ampolla, a través de bessons digitals i la planta de plaques fotovoltaiques d'autoconsum que es va posar en funcionament fa un any. L'OPTECAT es completarà amb sensors de pressió, temperatura i consums individualitzats per a cada bomba de l'estació, de manera que el nou bessó digital gestionarà les dades i optimitzarà el funcionament de les bombes, «dels equipaments més rellevants del CAT».
Estalvi i inversió
Ajustar aquesta capacitat de distribució i la velocitat de les bombes suposarà un estalvi del consum energètic i «un millor rendiment econòmic de la instal·lació, com ha apuntat el gerent Josep Xavier Pujol. «Això vol un 10% menys del cost de l'energia que es produeix a l'EB1, que consumeix, aproximadament, un 25% del total del cos energètic del Consorci», ha detallat el director de CAT.
El projecte forma part del pla de digitalització i optimització energètica de l'organisme, amb 23 milions d'euros d'inversió prevista, i que ja està en plena execució. El CAT compta amb 9,5 milions d'euros de finançament del PERTE de digitalització de cicle urbà de l'aigua impulsat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i finançat pels Next Generation de la Unió Europea.
El president del CAT, Marc Brunet ha apuntat que la trentena d'actuacions incloses en el pla ja estan marxa o executades i s'ha assolit el 70% de l'execució pressupostària. «És un full de ruta clar i estructurat que ens està permetent transformar-nos en una entitat encara més eficient, innovadora i preparada per a afrontar els reptes del futur», ha assenyalat. «Així doncs, comença el compte enrere i estem en condicions d'afirmar en uns mesos el CAT serà una organització plenament digitalitzada amb un ecosistema virtual propi que permetrà dur a terme la captació, potabilització i distribució de l'aigua de forma més eficient, més segura, més resilient i, sobretot, més sostenible que mai», ha conclòs Brunet.