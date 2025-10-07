Judicial
Comença el judici per als nou acusats de matar un jove a Roquetes el 2022
Les defenses neguen la participació dels investigats en el crim i asseguren que no hi ha proves
L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimarts els nou homes acusats de matar un jove, de 26 anys, a Roquetes el 4 de gener de 2022. Fiscalia els demana un total de 19 anys de presó per un delicte d'homicidi i per violació de domicili amb violència. Per a dos d'ells, també sol·licita multes per valor d'uns 1.000 euros pels delictes lleu de lesions i de maltractament d'obra. L'acusació particular eleva a 25 anys les peticions per assassinat i 4 més per violació de domicili.
Per contra, les defenses han negat la participació dels investigats i han dit que no hi ha proves que acreditin els fets. A més, han carregat contra l'escrit acusatori del ministeri fiscal per ser «genèric i abstracte». Els lletrats demanen l'absolució.
El judici, amb jurat popular, ha arrencat aquest matí, amb els posicionaments de les acusacions i les defenses. Està previst que continuï al llarg de la jornada amb les declaracions dels primers testimonis.