L'obra 'Quimera', que plasma la transició entre dormir i llevar-se, s'endú el premi del jurat del festival A Cel Obert
La 12a edició del festival atreu unes 4.000 persones i proposa descobrir racons de Tortosa des de l'art efímer
L'obra 'Quimera', d'Adrian Thelen i Bartomeu Oliver, s'ha endut el premi del jurat del festival a Cel Obert de Tortosa. El certamen converteix part del patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat en escenaris d'intervencions artístiques efímeres. La particularitat és els espais escollits no estan habitualment oberts al públic.
Els somnis han inspirat la 12a edició del festival, que ha aplegat una quinzena d'obres. La proposta premiada plasma la transició entre dormir i llevar-se a través d'una piràmide invertida recoberta de miralls que deixa caure una gota d'aigua cada segon. L'organització treu pit d'haver atret unes 4.000 persones aquest dissabte, un dels dies forts del certamen. L'any vinent el festival es dedicarà a la natura.
La distorsió entre la realitat i allò que somiem és el punt de partida de l'obra 'Quimera', dels mallorquins Adrian Thelen i Bartomeu Oliver, que han estat guardonats amb el premi del jurat a la 12a edició del festival A Cel Obert de Tortosa. La instal·lació d'art efímer s'exposa fins aquest diumenge al pati del monestir de la Puríssima Concepció Victòria, un espai que habitualment no és accessible a la ciutadania.
Coincidint amb aquesta cita cultural, els dos arquitectes han optat per utilitzar una estructura en forma de piràmide invertida des d'on cau una gota d'aigua cada segon, que convida a reflexionar i badar a qui passa per davant. Precisament per donar protagonisme a l'espai on s'exposa, els dos joves han decidit fer servir miralls en aquesta obra, per «realçar» l'arquitectura que l'envolta i proporcionar «noves perspectives» de l'espai.
Després de participar per primer cop quan encara estaven estudiant arquitectura a la universitat, Thelen i Oliver han tornat a Tortosa amb una proposta que no ha estat exempta de dificultats. «El primer repte va ser desmuntar aquest artefacte. Vam optar per materials relativament lleugers, encara que no ho sembli des de fora», ha reconegut Oliver. Així, la instal·lació compta amb panells de vestidors de fusta i policarbonat, que permet fer l'efecte mirall.
A l'hora de deliberar, el jurat ha tingut en compte elements com que les obres fossin «fidels al projecte que van presentar», així com que estiguessin «ben acabades i ben executades», a més de «funcionar en la temporalitat que té el festival».
Ara bé, el premi del jurat no ha estat l'únic que s'ha entregat aquest diumenge; també s'ha anunciat la menció del jurat a l'obra exposada al passatge Franquet, 'Arxiu de somnis', d'Adriana Yue Cuadrado i Roc Vendrell. El públic, per la seva part, ha escollit 'Anhel' de David Oliva i Elisenda Planas i que s'exposa a la seu de la demarcació del COAC.
Doble premi per a 'Finestres'
De la quinzena d'obres exposades, n'hi ha hagut una que ha estat doblement premiada. Es tracta de 'Finestres', feta per persones ateses per la Fundació Mercè Pla i que representa una ciutat amb escenes quotidianes que s'observen des de les finestres i balcons creats a partir de capses de sabates.
Una intervenció que es pot trobar a l'antiga capella del convent de les Serves i que s'ha endut el premi dels Xiquets i Xiquetes i el del DeltaChamber. D'aquesta manera, l'obra passarà a formar part de l'escenografia de l'onzena edició del festival de música clàssica.
Redescobrir racons de la ciutat a través de l'art efímer
Més enllà dels premis, el festival busca redescobrir els racons de la capital del Baix Ebre a través de l'art efímer. Així, s'han obert espais públics però també d'altres de privats que sovint, queden amagats de la mirada quotidiana. En aquesta edició, l'organització qualifica «d'èxit» la resposta de la ciutadania.
Així, calcula que aquest dissabte -un dels dies forts del certamen- s'han registrat més de 4.000 persones passejant, a la recerca de les obres que inunden part del patrimoni cultural i patrimonial. Totes les obres es podran visitar fins aquest diumenge a dos quarts de vuit del vespre. L'any vinent, la temàtica que inspirarà les intervencions d'art efímer serà la natura.