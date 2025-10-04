Successos
Rescaten set gossos que vivien tancats dins un lavabo sense llum ni ventilació al Baix Ebre
La propietària ha estat denunciada i els animals estan sota cura d'una protectora
Agents de la unitat de medi ambient dels Mossos d'Esquadra han alliberat set gossos d’una finca d'Els Reguers, al Baix Ebre, després que s’hagi detectat que vivien en condicions molt precàries.
Els animals, informa la policia catalana, es trobaven tancats en un bany petit, de només 4 metres quadrats, sense llum ni ventilació, i entre excrements, fet que posava en risc la seva salut i benestar.
Després de ser rescatats, els gossos han estat traslladats a la protectora Petjades de l’Ebre, on rebran atenció veterinària, alimentació adequada i tot el suport necessari per recuperar-se de les condicions en què vivien.
La propietària de la finca ha estat denunciada per maltractament animal.