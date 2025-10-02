Successos
Rescaten en bon estat dos excursionistes al Perelló
Els fets van passar a les 20.16 hores a la ruta de les pintures rupestres de Cabrafeixet
Els Bombers de la Generalitat van activar la recerca de dos excursionistes al Coll de les Molles, al Perelló, que no s'havien com arribar al seu vehicle i se'ls estava fent de nit. L'avís el van rebre a les 20.16 hores i es van desplaçar amb quatre dotacions terrestres i un equip del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE).
Segons explicaven els alertants, estaven fent la ruta de les pintures rupestres de Cabrafeixet i se'ls estava fent de nit, per la qual cosa no sabien ben bé com arribar al seu cotxe. Els bombers van iniciar la seva recerca i, finalment, els van localitzar en bon estat i els van acompanyar fins al seu vehicle.