Policial
Cau per un barranc durant una persecució policial i el detenen per drogues a l'Ampolla
L'home va ser interceptat a l'AP-7 per transportar en un vehicle 970 kg d’haixix i 15 kg de cocaïna al seu cotxe
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de districte de l’Ametlla de Mar amb la col·laboració d’agents de la Policia Local de l’Ampolla (Baix Ebre) van detenir el passat 28 de setembre un home de 26 anys com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública, conducció temerària, falsedat documental i tinença il·lícita d’armes.
Els fets van ocórrer als voltants de les 4:00 hores de la matinada quan una patrulla dels Mossos d’Esquadra que es trobava circulant per l’autopista AP-7 a l’altura de l’Aldea (Baix Ebre) va detectar un vehicle que circulava en sentit nord amb una velocitat molt superior a la permesa.
El conductor d’aquest vehicle, tipus SUV d’alta gamma, va fer cas omís de les indicacions lluminoses i acústiques dels agents per tal que s’aturés i va iniciar una fugida amb els llums del vehicle apagats, al mateix temps que sortia de l’autopista a la localitat de l’Ampolla.
En la seva fugida el vehicle va entrar en una urbanització propera mentre que una altra patrulla dels Mossos d’Esquadra i una de la Policia Local de l’Ampolla es van sumar al seguiment.
Finalment el vehicle escàpol va patir un accident al caure tot sol per un barranc i va quedar inutilitzat. El seu conductor i únic ocupant va sortir del vehicle accidentat per tal de continuar la fugida a peu però va poder ser interceptat pels policies.
A l’interior del vehicle els agents van localitzar diversos fardells que contenien 970 quilograms d’haixix i 15 quilograms de cocaïna. En l’escorcoll del vehicle els mossos també van localitzar una pistola 9 mm parabellum i van comprovar que les plaques de matrícula estaven duplicades i corresponien a un altre vehicle.
L’home va quedar detingut per tràfic de drogues, conduir de manera temerària, falsificació documental i tinença il·lícita d’armes. El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa el passat 30 de setembre.