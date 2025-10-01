Diari Més

El primer teatre auditori de Deltebre obrirà l'estiu que ve

El nou teatre tindrà una capacitat per a 400 espectadors i un gran escenari de 70 metres quadrats

L'antic cinema Rialto de Deltebre en obres.

L'antic cinema Rialto de Deltebre en obres.ACN

ACN

Deltebre converteix l'antic cinema Rialto en el primer teatre auditori del municipi. El projecte es va posar en marxa el 2022, després de l'ordenació urbanística i l'adquisició del centre als propietaris privats, que havien fet funcionar el cinema entre 1949 i 1983. Les obres per fer el nou auditori estan en marxa. 

L'edifici conservarà la façana i la teulada original, però es dotarà i revestirà per incrementar l'eficiència energètica. El nou teatre tindrà una capacitat per a 400 espectadors i un gran escenari de 70 metres quadrats. L'obra té un cost d'1.715.198 euros i compta amb una subvenció dels Next Generation de 949.120,02 euros. El consistori ja treballa en la licitació del projecte per equipar-lo.

