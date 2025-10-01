Judicial
La cap de la prefectura de Trànsit de Tarragona assegura que els aspirants xinesos aprovaven «massivament»
Padial diu que el volum d'aprovats va ser «normal» a Tortosa després de la jornada del canvi d'exàmens el juliol de 2012
La cap de la prefectura de Trànsit de Tarragona -el 2012-, Carmen Padial, ha declarat aquest dimecres en el judici del cas de frau de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa que se celebra a l'Audiència de Tarragona. Ella ha assegurat que els aspirants xinesos aprovaven «massivament» en la primera convocatòria després de suspendre el teòric en altres indrets de l'Estat Espanyol.
També ha explicat que davant la sospita que a Tortosa hi passava «alguna cosa que no s'ajustava a la legalitat» va elaborar ella mateixa uns exàmens originals el juliol de 2012, els quals van suspendre la majoria d'examinats. Després d'aquesta jornada, ha indicat que el volum d'aprovats va ser «normal» a les autoescoles tortosines.