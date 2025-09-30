Successos
Detingut per resistència a l'autoritat el cosí d'un motorista de Tortosa que ha fugit de la Policia Local
Contra el conductor s'ha dictat ordre de detenció per circular sense carnet i per conducció temerària
Un jove de 22 anys ha estat detingut aquest dimarts a Tortosa per resistència a l'autoritat després que la Policia Local hagi entrat a un edifici de l'avinguda Colom a la recerca d'un motorista, cosí del primer, que ha fugit d'un control de sonometria. Després de fugir els agents han identificat l'individu i s'han adreçat al seu domicili. Ha estat aleshores quan el seu cosí s'ha enfrontat a la Policia, que l'ha acabat detenint, segons ha informat l'Ajuntament del municipi.
Segons el cos de seguretat local, el jove presentava una conducta "molt agressiva" i s'ha resistit als agents. Pel que fa al conductor, s'ha dictat una ordre de detenció contra ell per circular sense carnet i per conducció temerària.Els fets han tingut lloc poc després de les quatre de la tarda. Agents de la Policia Local feien un control de sonometria de motocicletes al barri de Ferreries, a la cruïlla del carrer València amb l'avinguda Colom, i han volgut aturar un jove que ha fugit.
Els agents l'han identificat i han anat a buscar-lo al seu domicili, també a l'avinguda Colom, just davant de l'institut de l'Ebre. L'Ajuntament explica que, en veure arribar la Policia Local, el jove ha entrat a l'edifici, i ha estat aleshores quan ha entrat en escena el seu cosí, que ha acabat essent identificant i detingut per resistència a l'autoritat.
La Policia Local ha comptat amb el suport dels Mossos d'Esquadra, que han precintat l'edifici i han establert un cordó de seguretat a l'avinguda Colom entre el carrer Hernán Cortés i l'eix de l'Ebre. Diversos agents de la Guàrdia Civil també s'han afegit al dispositiu. L'Ajuntament recorda, en aquest sentit, que fa uns mesos els tres cossos policials van fer un desplegament especial al mateix edifici, per reforçar la seguretat a la zona.
Al detingut se li atribueixen delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat i de desobediència greu. Contra l'altre jove s'ha dictat una ordre de detenció per un delicte contra la seguretat del trànsit, per conducció temerària i per no tenir permís de conduir. El precinte policial a l'avinguda Colom s'ha aixecat cap a un quart de sis de la tarda.