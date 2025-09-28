Diari Més

Extingit un incendi en una cuina d'un pis al carrer Paüls de Tortosa

Diversos veïns van ser evacuats i sis persones ateses pel SEM per inhalació de fum

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Aquest diumenge a la matinada els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi en un habitatge del carrer Paüls de Tortosa. L’avís l'han a les 2.52 hores, quan s’ha detectat foc al segon pis de l'edifici situat al número 10 de la via. 

Els Bombers s'han desplaçat amb 4 dotacions fins al lloc dels fets. Allà han pogut comprovar que el foc s’ha originat a la campana extractora de la cuina i ha acabat cremant completament aquesta. 

A més, el fum s’ha escampat a la resta de l’habitatge i també a l’escala comunitària. Quan els Bombers han arribat al lloc, els Mossos d’Esquadra ja havien evacuat diversos veïns de l’edifici.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat amb una ambulància i ha atès sis persones per inhalació de fum, sense que constin ferits de gravetat.

