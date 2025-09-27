Successos
Troben el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar
Estava lligat a un bidó per no enfonsar-se
Salvament Marítim ha rescatat aquest dissabte el cos d'un home a les aigües d'una cala del municipi de l'Ametlla de Mar, han informat a EFE fonts d'aquest servei d'emergències.
El cos ha estat albirat aquesta tarda per unes persones en una boia ancorada a la cala de Calafató, a l'esmentat municipi, on s'han dirigit efectius de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Policia Local i Mossos, entre d'altres.
Fonts de la policia catalana han explicat a EFE que al lloc s'hi ha desplaçat un equip de la unitat científica dels Mossos, que ha constatat que el cos no presentava signes de violència, per la qual cosa els investigadors treballen en la hipòtesi que es tracti d'una mort accidental.
Després de ser rescatat al mar, el cos ha estat traslladat al port de Calafat, on l'autoritat judicial se n'ha fet càrrec.