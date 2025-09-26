Policial
Circula drogat per l'AP-7 de Tarragona fins l'Ampolla fent ziga-zagues i acaba detingut
L'home, que circulava amb un vehicle amb matrícula alemanya, va efectuar perillosos avançaments a gran velocitat
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit, en concret per circular de manera temerària i fer-ho sota l’efecte de drogues.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 15.15 hores al quilòmetre 236 de l’autopista AP-7 al seu pas per Tarragona quan diversos usuaris de la via van alertar d’un vehicle amb plaques alemanyes el qual circulava en sentit sud, fent ziga-zagues. Així mateix, també efectuava perillosos avançaments a gran velocitat.
Una patrulla va intentar aturar-lo en diverses ocasions però el conductor no va obeir les indicacions dels agents i va accelerar per fugir ràpidament fins que va accedir dins de nucli urbà a l’Ampolla (Baix Ebre).
Efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de l’Ametlla de Mar, li van bloquejar el pas al carrer Jaca de l’Ampolla. Quan la dotació de trànsit que el va estar seguint des de Tarragona va arribar al lloc, va comprovar que el conductor evidenciava anar sota l’efecte d’alguna substància. En fer-li seguidament la prova de detecció de drogues, l’home va donar positiu en THC.
Per tot plegat, pels volts de les 16.25 hores, els mossos el van acabar detenint. Està previst que el conductor passi a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa, en les properes hores.