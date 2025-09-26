Energia
Comencen els tràmits per implantar una planta de biometà a Tortosa
El Departament de Territori afirma que l'equipament ajudarà a donar «sostenibilitat» a les granges locals
La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre ha donat llum verda, en una primera fase, al Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta de producció de biometà a Tortosa, concretament al polígon 32 parcel·la 1 al límit sud del terme municipal.
L'equipament se situa a 3,6 quilòmetres de Campredó, a 3,2 de l'Aldea i a 4,6 del Lligallo del Gànguil. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica afirma que es tracta d'un projecte «d'economia circular» promogut per la firma Bio Salas que preveu la construcció d'una planta de tractament de residus orgànics i subproductes animals no destinats al consum humà.
La planta produirà «gas renovable, bioCO2 i productes d'alt valor agronòmic».Per exemple, un dels residus que s'utilitzarà és la gallinassa, i el Departament subratlla que d'aquesta manera s'ajudarà a evitar la contaminació dels aqüífers per nitrats i es donarà «sostenibilitat» a les granges locals.
El Pla especial urbanístic autònom proposa qualificar aquest àmbit de «sistema d'infraestructures de serveis tècnics» i concretar l'ordenació per permetre la implantació d'aquesta planta de biometà, que tindrà una superfície de 85.101 metres quadrats.