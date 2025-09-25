Enitats
Naix la plataforma Parem Lo CatSud contra l'ampliació del polígon de Tortosa i l'Aldea
Una quarantena de persones presenten el moviment social contrari «a una indústria intensiva» que depreda el territori
Una quarantena de persones han presentat la nova plataforma Parem Lo CatSud als peus de la macrofactoria de Kronospan, avantsala de l'ampliació del polígon Catalunya Sud de Tortosa i l'Aldea a la qual s'oposen. El nou moviment social és contrari a un model de desenvolupament industrial «caduc i depredador» del territori que suposa un alt consum d'aigua i energia, potencial contaminació i la destrucció de centenars d'hectàrees de garriga i camps d'oliveres que suposarà l'ampliació. Parem Lo CatSud proposa un model alternatiu de desenvolupament basat en la pagesia activa i diversificada, serveis públics que fixin població o l'economia de les cures i una indústria petita i arrelada que reutilitzi els polígons ja existents.
La nova plataforma Parem Lo CatSud s'oposa a l'ampliació de 675 hectàrees del polígon Catalunya Sud de Tortosa i l'Aldea, un projecte que encara té pendent l'aprovació del Pla de Desenvolupament Urbanístic, prevista aquest estiu, un any més tard del compromís de l'anterior Govern d'ERC que va planificar l'aprovació inicial en un «ambiciós termini de 18 mesos».
La plataforma està formada per l'Associació de Veïns Bado - Mas Roig, el Casal Popular Panxampla i GEPEC i compta amb el suport de Salvem la Montsià, Associació Sediments, Som Terra Roja, Graëllcia, Grup Berlomeda, ICRA -Institut de Conservació dels Rapinyaires, el Parc del Mussol, Picampall, l'Econau, Assate, l'Assemblea Vaga Feminista, Terres de l'Ebre en Palestina, la CGT, USTEC, Surt al Castell i Sobirania i Salut.
Parem Lo CatSud s'oposa a una ampliació industrial a l'Ebre «d'una extensió comparable a la petroquímica sud de Tarragona» i alerten que el desenvolupament del polígon entre dos parcs naturals, els Ports i el Delta de l'Ebre, dins de la Reserva de la Biosfera, «suposa una agressió directa al patrimoni natural i social». «Els llocs de treball no compensen ni de lluny el cost social i ambiental que tindrà el macropolígon», ha denunciat a través de la portaveu Gemma Domingo.
Proposen una alternativa que «no cal inventar-la», basada en la pagesia diversificada, l'ecoturisme, els serveis públics, l'economia de les cures i una indústria petita i arrelada que reutilitzi els polígons ja existents. La plataforma exigeix la paralització immediata de l'ampliació del CatSud, la redacció d'un pla territorial dissenyat «des del territori i per al territori», i la defensa de les economies locals sostenibles. «Perquè a les Terres de l'Ebre no ens resignem a ser territori de sacrifici i no renunciem al dret a decidir què volem ser», conclou la reivindicació.
Abans i després de Kronospan
Entre els manifestants, hi havia molts veïns de la zona pròxima a la macrofactoria de Kronospan que fa mesos que denuncien els problemes de soroll, pols, i olors que pateixen. Lluís Berenguer, a més, viu en una finca dins de l'àmbit d'actuació de l'ampliació del polígon industrial. Berenguer alerta que industrialitzar 600 hectàrees suposarà perdre tota la tradició agrícola i ramadera de Campredó i l'Aldea. Afegeix que la disposició de parcel·les molts grans, d'entre 40 i 100 hectàrees, «donarà peu que qualsevol empresa que vingui aquí ja pugui arrencar les oliveres i començar a fer obres, instal·lar-se com i quan li doni la gana, inclús sent potencialment perilloses com ho pot ser aquesta – Kronospan-». «Volen fer terrenys industrials sense tenir cap indústria i la forma tradicional de viure es veurà totalment trencada. Evidentment, el paisatge de l'Aldea també», ha denunciat.
De fet, altres veïns com Josep Ayora, lamenten que l'entorn ja està molt malmès des que està en marxa la fàbrica de taulons de fusta. «M'agrada gaudir de les zones naturals pròximes a Campredó, però des que es va posar Kronospan, hi ha fums, mal olor, sorolls, i ja no es gaudeix de la mateixa manera. Si es fa una ampliació del polígon Catalunya Sud, encara perdrem més aquest valor natural que tant m'estimo i tant ens estimem la gent d'aquest poble i Terres de l'Ebre», ha lamentat.