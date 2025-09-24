Societat
L'Ametlla de Mar converteix 'el pàrquing dels camions' en un aparcament de caravanes
La inversió es farà en dues fases i té un pressupost de 264.000 euros
L'Ametlla de Mar construeix un aparcament dissuasiu per vehicles i caravanes a l'esplanada de l'avinguda Part de la Cala, pròxima a l'AP-7, coneguda popularment com «el pàrquing dels camions». Les obres han començat aquesta setmana i té un pressupost de 264.000 euros. El projecte forma part del pla de Sostenibilitat Turística La Cala més natural, finançat amb 2 MEUR dels Next Generation.
En la primera fase es pavimentarà i s'instal·larà l'enllumenat i el servei d'aigües brutes de les autocaravanes. En la segona fase s'instal·larà un carregador elèctric i aparcaments per a cotxes elèctrics i per al mini bus turístic, un nou servei que la pròxima temporada connectarà el centre urbà amb les cales i les urbanitzacions.
Des del nou aparcament s'habilitaran unes escales laterals per facilitar l'accés a peu des del nucli urbà. La seva capacitat serà de 130 places per a turismes, una desena per a camions i alguns més per a autocaravanes o similars.