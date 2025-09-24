Diari Més

Societat

L'Ametlla de Mar converteix 'el pàrquing dels camions' en un aparcament de caravanes

La inversió es farà en dues fases i té un pressupost de 264.000 euros

Imatge de l'esplanada que l'Ametlla de Mar converteix en un aparcament dissuasiu

Imatge de l'esplanada que l'Ametlla de Mar converteix en un aparcament dissuasiu

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ametlla de Mar construeix un aparcament dissuasiu per vehicles i caravanes a l'esplanada de l'avinguda Part de la Cala, pròxima a l'AP-7, coneguda popularment com «el pàrquing dels camions». Les obres han començat aquesta setmana i té un pressupost de 264.000 euros. El projecte forma part del pla de Sostenibilitat Turística La Cala més natural, finançat amb 2 MEUR dels Next Generation. 

En la primera fase es pavimentarà i s'instal·larà l'enllumenat i el servei d'aigües brutes de les autocaravanes. En la segona fase s'instal·larà un carregador elèctric i aparcaments per a cotxes elèctrics i per al mini bus turístic, un nou servei que la pròxima temporada connectarà el centre urbà amb les cales i les urbanitzacions.

Des del nou aparcament s'habilitaran unes escales laterals per facilitar l'accés a peu des del nucli urbà. La seva capacitat serà de 130 places per a turismes, una desena per a camions i alguns més per a autocaravanes o similars.

tracking