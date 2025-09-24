Societat
El Consell del Baix Ebre arregla i promociona el tram de Via Verda afectat per l'incendi
La tanca cremada s'ha canviat, es replantarà l'entorn cremat i s'instal·laran fanals fotovoltaics als trams urbans
El Consell Comarcal del Baix Ebre promocionarà el tram de Via Verda afectat per l'incendi del 7 de juliol. La infraestructura va quedar danyada pel foc entre Aldover, Xerta i Benifallet. Tot i que es va poder reobrir de seguida amb les actuacions d'urgència, l'ens comarcal vol donar un impuls a un dels «atractius turístics més importants de la zona i de la comarca», un cop s'han acabat les reparacions de la tanca i la retirada de l'arbrat més afectat.
Els vídeos promocionals també posen el focus en els serveis de restauració que es poden trobar a les estacions d'aquests tres municipis. L'any que ve es replantarà tot l'entorn cremat i s'instal·laran fanals fotovoltaics als trams urbans, cada cop més utilitzats per a desplaçaments rutinaris.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, ha reivindicat que la Via Verda ha funcionat amb normalitat tot l'estiu, a excepció dels dies del foc. Amb mitjans propis, es va iniciar de seguida la reparació de la tanca cremada i la retirada d'arbres, responent a la petició del sector turístic de la zona per als quals, la Via Verda és un dels actius i atractius més importants. Excepte algunes primeres anul·lacions, «les empreses turístiques que exploten la Via Verda estan satisfetes de com ha anat l'estiu», ha dit el president.
El Consell ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que va aportar personal, i de Caminos Naturales del Ministeri d'Agricultura i d'Alimentació per poder restituir tota la tanca cremada, un quilòmetre d'afectació on s'han canviat més de dos mil pals. La inversió en materials ha sigut d'uns 20.000 euros.
Promoció i futures inversions
Ara el Consell Comarcal del Baix Ebre ha intensificat la promoció d'aquest tram de Via Verda amb quatre vídeos promocionals on també es fa valer els serveis que acullen les estacions d'Aldover, Xerta i Benifallet. Un dels audiovisuals també difon l'obertura del nou tram que s'inaugurarà a l'octubre entre Campredó, l'Aldea i el pont d'Amposta.
L'any que ve es continuarà treballant per reposar la vegetació cremada, retirar més arbrat afectat i replantar espècies autòctones l'entorn de la Via Verda. També se substituirà algun tram d'asfalt que està afectat.
A més a més, amb l'increment d'ús demostrat en els espais urbans il·luminats -com el de Roquetes i Jesús-, es projecta instal·lar més fanals fotovoltaics als trams urbans de la Via Verda de Baix Ebre. «Permet fer-ne ús més enllà del lúdic i esportiu i la gent ja comença a fer-ne un ús diari per desplaçar-se a la seva feina i inclús també un ús nocturn», ha apuntat Gilabert.