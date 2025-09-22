Policial
Tres detinguts a dos establiments de Tortosa en un dispositiu policial
A banda de les detencions hi ha una persona investigada i s'han fet 44 identificacions
Tres persones han estat detingudes aquest cap de setmana a Tortosa en el marc d'un dispositiu conjunt de Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Inspecció de Treball a dos locals del municipi contra infraccions laborals, d'estrangeria i fiscals.
Segons ha informat l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre, els efectius del dispositiu van entrar als locals i els van inspeccionar, i a banda de les tres detencions hi va haver una persona investigada i 44 persones identificades. El consistori afegeix que es van fer diverses denúncies per infraccions en els àmbits investigats.