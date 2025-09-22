Diari Més

L'Auditori Felip Pedrell ja té llesta la tercera sala i s'inicia la millora d'equipaments a la sala gran

El teatre tornarà a obrir portes a l'estiu de l'any que ve

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan i els regidors Mar Lleixà i Jaume Bel, mostrant la tercera sala de l'Auditori Felip Pedrell.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan i els regidors Mar Lleixà i Jaume Bel, mostrant la tercera sala de l'Auditori Felip Pedrell.ACN

ACN

L'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa està llesta. L'equipament cultural té ara una tercera sala, un espai de capacitat intermèdia, que comptarà amb 180 places a la graderia retràctil, però que pot acollir en nous formats, concerts i altres activitats. L'obra ha suposat la renovació del vestíbul, l'entrada i els serveis de l'Auditori. Hi haurà un nou bar, espais d'esbarjo i una petita sala polivalent. 

Aviat començarà la renovació de la sala gran del Felip Pedrell, on es canviaran totes les butaques i la climatització i es repararan les goteres del sostre. L'estrena oficial de les noves instal·lacions es farà a l'estiu de 2026, tot i que no es descarta que la tercera sala pugui acollir alguna activitat un cop equipada.

