Salut
Estudiants de Medicina de la URV començaran pràctiques a l'Hospital de Tortosa a partir de 2027
L'ICS busca candidats per fer de professors i la URV valora ampliar les instal·lacions per als estudis universitaris
L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta rebrà entre cinc i vuit estudiants de Medicina en pràctiques de la URV a partir de 2027. Serà una de les primeres funcions que exercirà el centre com a hospital universitari, després que el DOGC publiqués aquest agost la resolució i l'informe favorable certificant que el centre compleix els requisits per a la docència.
En aquests moments, l'Institut Català de la Salut (ICS) i la URV treballen ja en la recerca de candidats per a exercir de professors. De moment, se n'han acreditat nou. Per la seva banda, la universitat valora l'ampliació de les instal·lacions del Campus Terres de l'Ebre per iniciar-hi els estudis de Medicina al llarg dels pròxims anys.
Els estudiants de Medicina vindran inicialment de la facultat de la URV de Reus, on se'ls oferirà la possibilitat de fer les pràctiques a l'hospital ebrenc. En una trobada amb els mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha avançat quin serà el plantejament de sortida per iniciar la implantació dels estudis de Medicina al Campus Terres de l'Ebre de la URV i a l'hospital tortosí: seran entre 40 i 50 estudiants en total, un contingent mínim que considera adequat per al territori. La idea és formar grups petits d'estudiants per garantir la qualitat de la docència i no posar pressió sobre el professorat.
En aquest sentit, un dels aspectes claus en el qual ja treballen l'ICS i la URV és, precisament, l'acreditació de docents. A banda dels nou ja acreditats, dos més es presentaran a la pròxima convocatòria i mitja dotzena més es podrien sumar en els pròxims dos o tres anys, segons la gerent de l'Hospital, Maria Ferré. «Com més acreditats tinguem, millor», ha precisat. Ningú però ha concretat la xifra mínima que resultaria necessària.
Per a la futura implantació dels estudis de Medicina, que en els primers cursos s'impartiria al Campus Terres de l'Ebre i al mateix hospital els últims, la URV valora la ampliació i condicionament de les instal·lacions. El director del Campus, Xavier Farré, ha avançat que estudien preliminarment quins equipaments específics -com laboratoris- resultarien necessaris i si això obligarà a fer obres, que caldrà incloure als pressupostos, adjudicar i executar. El procés podria encara allargar-se alguns anys.
«Retenir el talent»
La consellera ha remarcat que el reconeixement de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta com a universitari, un procés «llarg i complex», posa de relleu «l'excel·lència en la qualitat assistencial i en la recerca» del centre, així com la «capacitat de docència» i la «transferència del reconeixement». El fet de poder acollir estudiants en pràctiques i capacitar professionals, segons ha aprofundit,«permet multiplicar les capacitats de l'hospital per retenir i situar-lo en el mapa del talent, en el circuit del talent».
Això, ha afegit, també tindrà repercussions en el reconeixement dels professors universitaris. També, segons ha assegurat, en disposar de major coneixement en la tasca d'atenció de les persones al territori «amb totes les garanties, com ja s'està fent fins ara, i per millorar encara més de cara el futur la qualitat assistencial».
Segons el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, la coincidència d'aquesta acreditació amb el projecte en marxa d'ampliació del centre «reafirma» la voluntat de la Generalitat d'executar i finalitzar aquestes obres, pendents de reiniciar-se un cop s'acordi amb el constructor el cost d'incorporar les modificacions de la Comissió de Patrimoni de les Terres de l'Ebre per preservar les sitges medievals existents a l'espai.