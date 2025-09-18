Policial
Recuperen a l’AP-7 a l’Ametlla de Mar un vehicle d’alta gamma sostret a Bèlgica
La Guàrdia Civil va detenir dos persones de nacionalitat francesa com a presumptes autors d’un delicte de robatori i un altre de falsedat documental
La Guàrdia Civil de l’Ametlla de Mar, en el marc d’un dispositiu de verificació fiscal en l’àrea de servei del Baix Ebre, van detectar un vehicle d’alta gamma ocupat per dos persones que van resultar ser de nacionalitat francesa. Davant de la petició dels agents que mostressin la documentació personal i del vehicle, van evidenciar símptomes de nerviosisme, i no podent presentar la documentació del vehicle que els havien sol·licitat.
Per aquesta raó, els guàrdies civils van procedir a realitzar una inspecció exterior del cotxe, detectant que les plaques de matrícula presentaven signes de manipulació. Això els va portar a realitzar una inspecció més exhaustiva, comprovant que el número de bastidor encunyat al xassís no es corresponia amb la matrícula que portava l’automòbil.
Durant el registre de les pertinences dels ocupants, es va localitzar una motxilla a l’interior de la qual hi havia diverses matrícules de diferents països d’Europa, que, una vegada consultades les bases de dades policials, es va comprovar que eren plaques de matrícula duplicades d’altres d’autèntiques.
Davant d’aquests indicis, es va procedir a la detenció dels dos ocupants del vehicle com a presumptes autors d’un delicte de robatori i un altre de falsedat documental. Així mateix, es va intervenir el turisme sostret i les matrícules trobades. El valor econòmic del vehicle sostret ascendeix a més de 100.000€.
Es va comptar amb la col·laboració d’Europol per a l’intercanvi d’informació policial, l’eficàcia del qual resulta clau per a la detecció d’aquest tipus de delictes transnacionals.
Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts, el vehicle i les matrícules intervingudes, van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia dels de Tortosa.