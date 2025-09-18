Judicial
Un mosso diu que els aspirants xinesos de les autoescoles Roquetes-Temple no parlaven l'idioma i feien les proves ràpid
El testimoni explica que es col·locaven els examinats a les mateixes files fent-los coincidir els models d'examen
Un agent dels Mossos d'Esquadra de la unitat de Trànsit ha declarat aquest dimecres que els aspirants xinesos que s'examinaven per obtenir el permís de conduir a través de les autoescoles Roquetes- Temple de Tortosa no parlaven català, castellà ni anglès.
El testimoni, que ha declarat en el judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona pel cas de frau d'aquests centres, ha explicat que es col·locaven als xinesos a les mateixes files i que tots tenien el mateix model de prova. «No atenien les explicacions, feien els exàmens molt ràpid», ha assegurat. En la seva declaració, el policia ha indicat que el 12 de juliol de 2012 hi va haver molt de «revolt» perquè la cap de la prefectura de la DGT de Tarragona va canviar els exàmens.
L'agent ha explicat que acudien amb el seu company regularment a les proves que es feien al centre cívic de Tortosa i que els va sobtar que la majoria dels aspirants que venien de l'autoescola Temple Tortosa, d'origen xinès, no parlàvem cap llengua del país. «Feia molt temps que observàvem que acudien moltes persones que no sabien parlar l'idioma, la majoria eren xinesos, i ens xocava», ha afirmat. El testimoni també ha detallat que els examinadors sempre els col·locaven en la mateixa fila. A tall d'exemple, ha dit que els asseien a la primera fila, en deixaven una buida al mig per a aspirants d'altres centres, i a la tercera tornaven a col·locar els xinesos. Així, ha assenyalat tots tenien els mateixos exàmens.
El testimoni ha afirmat que els xinesos feien molt ràpidament els exàmens fins al punt que un natiu no tenia temps de llegir totes les qüestions. Conjuntament amb el fet que els funcionaris de la DGT no els donessin cap explicació sobre aquesta anomalia, l'agent ha explicat que van traslladar les sospites del possible frau als seus superiors. En la seva declaració, el mosso ha indicat que es van reunir amb la cap de prefectura de Trànsit de Tarragona i que ella també els va traslladar que hi havia alguna cosa que no funcionava perquè «el nombre de gent que s'examinava a Tortosa era altíssim». A la vegada, els va comentar que molts venien de tot Espanya, que havien suspès prèviament i que aprovaven quan feien l'examen a Tortosa.
En paral·lel, l'agent ha subratllat que algunes de les persones que s'examinaven els demanaven les respostes a ell i al seu company -perquè anaven de paisa- i ha remarcat que van observar «massa companyonia» entre els examinadors i els examinats. «Quan entràvem a la sala, la conversa s'acabava abruptament», ha afegit.
El 12 de juliol de 2012
Segons el testimoni, el dia 12 de juliol de 2012, la cap de la prefectura de la DGT de Tarragona va anar al centre cívic i va canviar les proves que els funcionaris havien repartit per corroborar els indicis de frau. «Va fer recollir tots els exàmens i en va repartir uns altres, això va suposar molt de revolt entre els aspirants, van protestar», ha declarat. A més, ha explicat que els alumnes els feien senyes a ell i al seu company, assenyalant-los els fulls per indicar que alguna cosa no anava com tocava. «Crec recordar que aquell dia no va aprovar pràcticament ningú, hi va haver un nombre de suspesos altíssim», ha comentat.
En la seva intervenció, l'agent ha afirmat que va veure com els examinadors corregien en els exàmens in situ. «La cap de la DGT ens va dir que era una pràctica altament prohibida, que no es podia corregir in situ», ha dit. A preguntes d'un dels advocats defensors, el testimoni ha asseverat que no els van corregir tots, sinó uns 5 o 8 exàmens.
Penes d'entre 4 i 22 anys
Els onze acusats s'enfronten a penes d'entre 4 i 22 anys de presó pels delictes de frau, suborn, blanqueig de capitals i grup criminal. Entre ells, hi ha els propietaris de les autoescoles i membres de la seva família i funcionaris públics.