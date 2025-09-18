Incendi Paüls
Investiguen una persona que podria haver provocat l'incendi a Paüls per l'abocament de cendres
El foc va afectar 2.391 hectàrees
Una persona ha estat denunciada com a investigada per l'abocament de cendres en zona agrícola que podria haver estat la causa de l'incendi a Paüls al juliol. Així ho ha dit aquest dijous l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur.
«Hi ha una persona denunciada per una presumpta actitud negligent i que és la que creiem que va causar l'incendi», ha apuntat Mur, tot indicant que la causa de l'incendi hauria estat per l'abocament de cendres en una zona agrícola. El foc va afectar 2.391 hectàrees.