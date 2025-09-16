Educació
Les primeres llars d'infants públiques de Tortosa es posen en marxa amb una setantena d'alumnes
El consistori anima a les famílies a fer ús d'un nou servei que posa fi «a un dèficit històric»
La ciutat de Tortosa ja té en funcionament dues llars d'infants públiques. Les escoles infantils Rufó i Rugolet, al barri del Temple, i Lo Gambusí al barri de Ferreries, han obert portes aquesta setmana. El curs escolar arranca amb 32 alumnes d'I1, 36 alumnes d'I2 i 2 alumnes d'I0.
El consistori recorda que la matrícula està oberta fins a omplir totes les places, 74 a cadascun dels dos centres educatius, i anima a les famílies a fer ús del nou servei. «Estem contents que Tortosa també millori en l'àmbit educatiu, i especialment de 0 a 3 anys, donant resposta a un dèficit històric que tenia Tortosa, una anomalia pel fet de ser l'única capital del país que no disposava d'aquest servei al seu nucli urbà», ha dit l'alcalde Jordi Jordan.
De forma esglaonada i sense presses, aquest dimarts al matí arribaven els alumnes de les noves llars d'infants públiques de la ciutat de Tortosa. Les mares i els pares els han acompanyat fins a la classe i s'hi han quedat una estona per donar-los temps i ajudar-los a adaptar-se al nou canvi: anar a l'escola. Alguns hi entren contents i altres més espantats, però tots hi troben un espai amable, diàfan i obert i unes professores contentes d'estrenar curs, alumnes i instal·lacions.
La directora del centre del barri del Temple, la llar Rufí i Rufolet, Elpi Gallén Roca, ha explicat que professores, famílies i infants comparteixen «el procés de familiarització» perquè l'espai «és nou» per a tots. «Intentem que tots siguem un equip, anar tots a una i que aquest procés educatiu que acaba de començar, a poquet a poquet vagi creixent i que tot surti bé», ha apuntat. «Estem molt satisfetes amb l'espai, una llar nova que l'obrim nosaltres i és un orgull poder estar aquí i poder acompanyar des d'una infraestructura tan espaiosa», ha afegit.
L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, i el regidor d'Educació Víctor Grau han visitat l'escola infantil del Temple amb la premsa, «satisfets» de posar en marxa les primeres llars d'infants públiques al nucli urbà i acabar amb «el dèficit històric» que Tortosa fos l'única capital de comarca del país que no en tenia. També s'ha destacat «la feina importantíssima» duta a terme «en temps rècord» per projectar, construir i equipar les dues llars i que es puguin posar en marxa en aquest curs 2025/26.
Jordan ha insistit que el nou servei «significa millorar la conciliació familiar i millorar l'educació en una etapa en la qual la Unió Europea i la Generalitat aposten perquè acabi sent gratuïta» -de moment, a partir d'I2-. «Esperem que durant els pròxims anys en aquelles llars que siguin de titularitat pública com aquestes, es puguin oferir manera gratuïta i arribar al conjunt de la ciutadania», ha reclamat el batlle.
Per a les noves llars, el consistori ha contractat 14 docents i treballadores i ofereix una tarifació social. El curs ha començat al Rubí i Rufonet amb 16 alumnes d'I1, 18 alumnes d'I2 i 2 alumnes d'I0 i al Gambusí amb 16 alumnes d'I1 i 18 alumnes d'I2. Cadascuna de les escoles infantils té capacitat per a 74 alumnes i la matrícula continua oberta fins a exhaurir places. Els dos centres són idèntics i tenen cinc espais d'aula diferenciats i un espai diàfan obert en la seva part central que dona accés a les aules i a les zones d'esbarjo. Hi ha dues aules a I3, dues aules a I2 i una aula per a I0.