Successos
La Guàrdia Civil rescata una embarcació a la deriva a l’Ampolla
L’embarcació anava ocupada per quatre persones
Dissabte passat al migdia la Guàrdia Civil, a bord de l’embarcació Rio Francolí, va auxiliar a una embarcació recreativa que havia quedat a la deriva a la zona del Cap Roig, en l’Ampolla.
La Rio Francolí es trobava realitzant tasques de control rutinari d’embarcacions d’esbarjo i motos aquàtiques a la zona, quan van rebre avís de Salvament Marítim en el qual s’informava que una embarcació havia emès el senyal d’auxili. La tripulació es va dirigir a les coordenades rebudes i van arribar al lloc cap a les 13 hores. Allà van observar una embarcació de fusta, la qual estava fondejada, amb quatre persones a bord, que els feien senyals de socors.
Una vegada els Guàrdies Civils van comprovar que els ocupants de l’esmentada embarcació es trobaven en bon estat, i després de comprovar que la mateixa no podia navegar pels seus mitjans, van procedir a realitzar les maniobres necessàries per remolcar-la.
A continuació, es van dirigir al port de la L’Ampolla, on van arribar cap a les 13.40h. Els mariners del port es van encarregar d’amarrar l’embarcació auxiliada al moll corresponent.