Dos ferits després de topar a l'AP-7 a l'Ampolla

L'accident es va produir passades les deu de la nit en sentit Tarragona

Elisenda Rosanas

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Dues persones van resultar ferides menys greu després de patir un accident amb el seu cotxe a l'AP-7 a l'Ampolla. Segons explica el cos de Bombers de la Generalitat, la topada es va produir a les 22.38 hores al punt quilomètric 309 en sentit Tarragona i van mobilitzar dues dotacions.

Un cop allí van veure com dos vehicles havien topat, per causes que es desconeixen, i un d'ells va quedar bolcar. Els dos conductors van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va traslladar-los a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic menys greu.

Els bombers, per la seva banda, van procedir a la neteja de la calçada i a la desconnexió de les bateries dels vehicles implicats en l'accident.

