Successos
Dos ferits després de topar a l'AP-7 a l'Ampolla
L'accident es va produir passades les deu de la nit en sentit Tarragona
Dues persones van resultar ferides menys greu després de patir un accident amb el seu cotxe a l'AP-7 a l'Ampolla. Segons explica el cos de Bombers de la Generalitat, la topada es va produir a les 22.38 hores al punt quilomètric 309 en sentit Tarragona i van mobilitzar dues dotacions.
Un cop allí van veure com dos vehicles havien topat, per causes que es desconeixen, i un d'ells va quedar bolcar. Els dos conductors van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va traslladar-los a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic menys greu.
Els bombers, per la seva banda, van procedir a la neteja de la calçada i a la desconnexió de les bateries dels vehicles implicats en l'accident.