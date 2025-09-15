Judicial
Una treballadora de les autoescoles Roquetes-Temple admet que els xinesos no entraven al centre
El judici pel frau dels exàmens teòrics del carnet de conduir comença després de mesos de l'anul·lació de les escoltes
El judici pel cas del frau en els exàmens teòrics del permís de conduir de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa ha començat aquest dilluns amb les declaracions de dos testimonis després que el desembre passat el tribunal de la secció segona de l'Audiència de Tarragona declarés nul·les part de les escoltes telefòniques i escorcolls fetes en la reobertura del cas el 2012.
En la vista d'avui, ha declarat una treballadora d'aquestes autoescoles que ha explicat que feien formacions intensives els caps de setmana. «Els xinesos no entraven a l'autoescola, però s'examinaven a través del centre», ha admès. Els onze acusats s'enfronten a penes d'entre 4 i 22 anys de presó pels delictes de frau, suborn, blanqueig de capitals i grup criminal.