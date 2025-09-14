Societat
Ordeig fa una crida a societat i sector primari per sumar esforços a la Festa de la Sega de l'Arròs de Deltebre
El consistori espera que l'expedient d'atermenament del municipi no afecti la finca de la Bombita
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la societat i al sector primari per sumar esforços a l'hora de posar en valor els productes locals. «Aquí no competim les cooperatives, les empreses de l'arròs o els pagesos, sinó que tenim un horitzó i objectius comuns», ha destacat des de Deltebre, on aquest diumenge s'hi celebra la Festa de la Sega de l'Arròs.
La sega a l'antiga s'ha celebrat a la Finca de la Bombita, propietat del Ministeri. Precisament, el 22 de setembre acaba el termini de l'expedient d'atermenament del municipi de Deltebre, del qual el consistori confia que no quedi afectada la finca. D'aquesta manera, es busca mantenir la porta oberta a què en un futur, pugui passar a ser municipal.
Tres mesos després de la plantada de l'arròs, aquest diumenge ha estat el torn de la sega, un dels moments marcats en el calendari dels arrossaires del delta de l'Ebre. La finca de la Bombita, a Deltebre, ha estat punt de trobada de segadors, veïns i curiosos que han viscut de prop l'activitat, que s'ha vist condicionada breument per un aiguat.
La previsió meteorològica també ha obligat a anul·lar una de les propostes d'aquesta edició, l'enlairament amb globus aerostàtic per damunt de la finca de la Bombita. Tot i aquest episodi, els participants han pogut segar, batre, ventar i ensacar tal com es feia anys enrere. La sega a l'antiga ha estat el plat principal de la jornada, que s'ha complementat amb rondalles, un sainet, passejos amb barca i un mercadet de productes locals, entre altres propostes.
En una visita a la finca, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Òscar Ordeig ha fet una crida tant a la societat com al sector primari per sumar esforços a l'hora de definir «un projecte de futur» que generi «valor afegit» als productes locals. Així, ha insistit en la importància de les denominacions d'origen i marques de qualitat. En la mateixa línia, ha apuntat que els consumidors locals han de «conèixer, estimar i escollir» els productes de quilòmetre zero, com l'arròs del Delta.
Preguntat sobre els aiguats d'aquesta última setmana, Ordeig ha assenyalat que estan fent un «repàs» amb els serveis territorials per conèixer les afectacions a les zones agrícoles, si bé no s'han registrat «danys substancials».
Pel que fa al malestar que va compartir el Gremi de la Pagesia a finals de juliol per «l'incompliment dels acords» de principis d'any, el titular d'Agricultura ha enviat un «missatge optimista». «Després de tres anys molt difícils per la sequera, tindrem una collita molt millor i en general, el sector agrari tindrà els millors marges dels últims anys», ha subratllat.
Una setmana clau per a la finca de la Bombita
Com és habitual, la Festa de la Sega de l'Arròs s'ha celebrat a la finca de la Bombita de Deltebre, un espai que pertany al Ministeri. El pròxim 22 de setembre s'acaba el termini administratiu de l'expedient d'atermenament del municipi de Deltebre, el qual va incoar-se ara fa dos anys. El consistori confia que l'expedient no afecti la finca.
«Des de l'Ajuntament estem lluitant per totes les bandes perquè l'expedient acabi caducant o bé s'acabi acordant in extremis en un acord d'intencions que ens pugui permetre, entre moltes altres coses, l'ús públic i cinegètic de la finca de Bombita», ha expressat l'alcalde Lluís Soler. D'aquesta manera, es busca mantenir la porta oberta a que en un futur, pugui passar a ser municipal.