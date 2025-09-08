Societat
Suspesos els actes de la festa major de Tortosa per la previsió de fortes pluges
El castell de focs artificials es manté si la situació meteorològica ho permet
L'Ajuntament de Tortosa ha suspès els actes de l'últim dia de les festes de la Cinta 2025 arran de l'activació del Pla Inuncat en fase d’alerta davant les pluges intenses previstes per a aquesta tarda.
Entre els actes programats d'aquest dilluns hi havia una Xocolatada infantil, el Cosso Iris o el final de festa amb l'actuació del Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Cobla Reus Jove i Marcel Casellas.
Si la situació meteorològica ho permet, el consistori mantindrà el castell de focs d'artifici. L'espectacle pirotècnic, 'Simfonia de Vibracions', a càrrec de la Pirotècnia Tomás, es farà a la mitjanit al marge dret del riu Ebre.