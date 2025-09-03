Medi Ambient
Retiren una xarxa fantasma d’1 km al Perelló que amenaçava la fauna marina
La xarxa es trobava entre 3 i 6 metres de profunditat i afectava les praderies de posidònia
Els Agents Rurals han localitzat, mitjançant tecnologia ROV (vehicle submarí operat remotament), una xarxa fantasma d’un quilòmetre de llargada al terme municipal del Perelló.
L’artefacte es trobava al fons marí i havia provocat afectacions a les praderies de posidònia i a diverses espècies de fauna marina.
En una operació conjunta amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i els Mossos d’Esquadra, es va dur a terme la retirada del material.
Segons han detallat els Mossos, la Unitat Subaquàtica va localitzar la xarxa entre 3 i 6 metres de profunditat, seguint les indicacions dels Agents Rurals, i va aconseguir extreure-la sense causar danys addicionals a l’ecosistema.
Les xarxes fantasma —xarxes de pesca abandonades o perdudes— constitueixen una greu amenaça ambiental, ja que poden atrapar peixos, crustacis i altres organismes marins durant anys, alhora que degraden els hàbitats sensibles com les praderies de posidònia, essencials per a la biodiversitat i la protecció de la línia de costa.