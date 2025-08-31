Successos
Detingut a l'Aldea un camioner que circulava per l'AP-7 fent ziga-zagues i multiplicant per nou el límit d'alcoholèmia
Una conductora detectar el camió a l'Hospitalet de l'Infant i va avisar els Mossos, que el van fer aturar
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a la tarda a l'Aldea (Baix Ebre) un camioner que circulava per l'AP-7 fent ziga-zagues i multiplicant per nou el límit permès d'alcoholèmia. Una conductora va veure, al punt quilomètric 282, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), com un camió articulat circulava envaint els dos carrils del sentit sud de l'autopista i va avisar els Mossos. Dos patrulles van aconseguir encapsular el vehicle, evitant que els conductors que venien darrere l'avancessin i posant-se davant simultàniament perquè s'aturés.
Van aconseguir-ho a l'altura de la sortida d'Amposta, al terme municipal de l'Aldea, al punt quilomètric 323.El camioner va sortir de l'AP-7 i es va aturar a la rotonda de la Torre de la Candela, on conflueixen l'accés a la via-ràpida i l'N-340a, en direcció cap a Amposta. Allí, els Mossos li van practicar la prova d'alcoholèmia, amb 1,35 mg/l per aire expirat, nou cops més el límit màxim de 0,15 dels conductors professionals. Els agents van detenir el conductor, de 47 anys d'edat, per conduir sota els efectes de l'alcohol.