Successos
Un cotxe, accidentat després de sortir de la via a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar
L'autopista s'ha tallat en sentit nord i s'han acumulat fins a 2 quilòmetres de retencions des del Perelló
Un vehicle s'ha sortit de la via al punt quilomètric 301 de l'AP-7, a l'Ametlla de Mar. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès el conductor, que es trobava ferit, i els Bombers han donat suport per desbolcar el vehicle.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 12.18 hores. Per causes que es desconeixen, el vehicle que circulava per l'autopista ha acabat bolcant. Ara per ara, es desconeixen els detalls de l'estat de salut del conductor.
2km de retencions
L'accident ha obligat a tallar l'autopista en sentit nord i s'han format retencions d'uns dos quilòmetres des del Perelló. Els serveis d'emergència han estat treballant durant una estona i poc a poc es va recuperant la normalitat en la circulació.